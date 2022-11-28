33 مئوية.. مكة المكرّمة وجازان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ سجّلت مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما تسجّل طريف وأبها والباحة وعرعر والقريات أدنى درجة حرارة بـ 9 و10 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجازان 33 درجة مئوية، المدينة المنوّرة وجدة والقنفذة وينبع والأحساء 32، والدمام وشرورة 31 درجة، ووادي الدواسر والخرج 30، والرياض والعلا 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 9 درجات مئوية، تليها أبها والباحة وعرعر والقريات 10 درجات، تليها نجران 11 مئوية، وتبوك وسكاكا وبيشة والطائف 12 مئوية.
وسجلت الدمام وطريف وعرعر وجازان والطائف وينبع والقريات أعلى رطوبة 95% و90%