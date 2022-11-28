33 مئوية.. مكة المكرّمة وجازان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ سجّلت مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما تسجّل طريف وأبها والباحة وعرعر والقريات أدنى درجة حرارة بـ 9 و10 درجات مئوية.