خبراء في حقوق الإنسان: المملكة تمثّل نموذجًا إقليميًّا وعالميًّا في رعاية كبار السن

أما في المحور الثالث من هذه الجلسة فتناول مستشار رئيس هيئة حقوق الإنسان للوصول الشامل الدكتور محمد بن علي القحطاني، حقوق كبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة، تَحَدث خلاله عن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحماية كبار السن وصون كرامتهم بشكل خاص؛ لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مشيرًا إلى شمولية النظام الأساسي من رعايته لجميع الفئات منها المادة "27" التي نصت على (تكفّل الدولة بحق المواطن وأسرته حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية).