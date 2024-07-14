"فلكيّة جدة": الشمس تتعامد على الكعبة المشرّفة غداً الإثنين

وقال أبو زاهرة: "إن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكيّة هو تحديد الاتجاه نحو القبلة، خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة المكرّمة في الدول العربية والإسلامية، وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكلٍ عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة المكرّمة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية، وتستخدم ظاهرة التعامد أيضاً في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة وهي تدل أيضاً على كروية كوكبنا".