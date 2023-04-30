حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.