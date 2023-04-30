محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود بجازان

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