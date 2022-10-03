"أمير الشرقية" يطلع على الإنجازات والخطة التشغيلية للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر بن إبراهيم العبدالواحد، الذي قدّم تقريرًا عن إنجازات المؤسسة للعام التدريبي 1443هـ وخطتها التشغيلية، بحضور عدد من قيادات المؤسسة.