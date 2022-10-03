"أمير الشرقية" يطلع على الإنجازات والخطة التشغيلية للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف الأعمال والمهن.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر بن إبراهيم العبدالواحد، الذي قدّم تقريرًا عن إنجازات المؤسسة للعام التدريبي 1443هـ وخطتها التشغيلية، بحضور عدد من قيادات المؤسسة.
ونوّه أمير الشرقية بجهود المؤسسة وبرامجها التدريبية بالمنطقة، ومضاعفتها لصناعة التحول بتخصصات وبرامج جديدة تخدم توجهات رؤية المملكة 2030؛ خدمة لشباب وفتيات المنطقة؛ معربًا عن شكره لمنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية على جهودهم وتميزهم.
من جهته، أعرب "آل عبدالواحد" عن الشكر لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه لبرامج وفعاليات المؤسسة.