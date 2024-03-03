جازان.. تدشين المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي 2024

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي، اليوم الأحد، المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي 2024، تحت شعار "قيادة بدون هاتف".