جازان.. تدشين المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي 2024

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي، اليوم الأحد، المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي 2024، تحت شعار "قيادة بدون هاتف".
وتنفذ المعرض الإدارة العامة للمرور بالمنطقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم؛ لتوعية الطلاب والطالبات ومنسوبي المجتمع التعليمي بمخاطر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأكدت "تعليم جازان"، حرصها على المشاركة في تفعيل أسبوع المرور الخليجي 2024؛ لتوعية منسوبي المجتمع التعليمي بالمخاطر الناتجة عن استخدام الهاتف النقال، وتعزيز السلامة المرورية لديهم وحمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية وتعريفهم بآدابها أثناء القيادة.
واشتمل المعرض على العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية المتنوعة في مجال السلامة المرورية؛ لنشر ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع التعليمي، والحماية من مخاطر الحوادث المرورية.
ومنها: عروض مرئية عبر الشاشات عن مخاطر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وركن تلوين للطلاب والطالبات، وجهاز محاكاة القيادة، وكرسي الاصطدام التفاعلي، ومنشورات وهدايا تذكارية للزوار.
وشهد المعرض في يومه الأول، تقديم محاضرة توعوية وتثقيفية لسائقي الباصات المدرسية ومشرفي الأمن والسلامة.
كما شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بركن لشرح طريقة التعامل مع الإصابات أثناء الحوادث.
يُذكر أن المعرض يستقبل الطلاب والطالبات على مدار أسبوع كامل؛ للاستفادة من الفعاليات التوعوية المتنوعة التي يقدمها.
كما ستنفذ مدارس المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية.