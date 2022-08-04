"تجارة جازان" تباشر 1923 بلاغًا تجاريًّا.. وتحرر 334 مخالفة

وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية، بما فيها محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.