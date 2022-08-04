"تجارة جازان" تباشر 1923 بلاغًا تجاريًّا.. وتحرر 334 مخالفة

باشرت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1923 بلاغًا تجاريًّا ونفذت 3154 زيارةً تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، خلال الشهر الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية، بما فيها محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 334 مخالفةً تجارية، ومسح أسعار لـ3991 منتجًا.
وأكدت تجارة منطقة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى، على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".