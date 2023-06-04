"الطاقة" تعلن فوز "نات غاز" بمنافسة "إنشاء وتشغيل شبكة الغاز الجاف في الدمام

وتُعدّ المدينة الصناعية الثالثة بالدمام من المواقع الصناعية المهمة في المملكة، ويوجد بها حاليًا نحو (176) مصنعًا قائمًا أو تحت الإنشاء، وسيستخدم بعضها الغاز الجاف وقودًا للأفران الصناعية، والمراجل البخارية وغيرها.