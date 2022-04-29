27 ألف مستفيد من خدمات ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام

ولفت إلى أن الموقعَيْن المتاحَيْن لذوي القدرات الخاصة يتاح فيهما أكثر من (100) نسخة من كتاب الله -عزّ وجلّ- بلغة (برايل)، وكتيبات عن المناسك بلغة (برايل)، وتوزع للزوّار والمعتمرين والمصلين بلغة الإشارة على أقراص (cd) لتفسير بعض سور القران الكريم، وتوفير ماء زمزم المبارك لذوي الإعاقات الحركية، وكذلك خرائط الإرشاد المكاني لتمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم، كما أطلقت عدداً من المبادرات المجتمعية ومنها: (إبصار، وإشارة، ومسار).