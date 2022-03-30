27 خدمة وبرنامجًا.. ضمن استعدادات وكالة شؤون الحرمين للخدمات لرمضان

وبيّن "الجابري" أن الوكالة، بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمدت عبر إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إلى غسل الأرضيات عشر مرات يوميًّا؛ لضمان سلامة قاصديه، وتطهير الأماكن وتعطيرها، واستخدام العمالة عشرات الآليات والمعدات خلال وردياتهم التي تغطي اليوم على مدار الساعة والإشراف على سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.