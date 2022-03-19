2.7 مليار إسترليني.. "مجموعة سعودية" تقدم العرض الأكبر لشراء تشيلسي

وبحسب الصحيفة، فإن البنك الأمريكي ”Raine Group“ سيدرس كل العروض، ويقدم العرض الذي يستوفي كل الشروط، وتتدخل الحكومة البريطانية لتتأكّد من أن المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش؛ لن يحصل على أيّ أرباحٍ من الصفقة وبعدها تعطي الضوء الأخضر لعملية البيع.