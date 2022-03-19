2.7 مليار إسترليني.. "مجموعة سعودية" تقدم العرض الأكبر لشراء تشيلسي

انتهت قبل ساعات قليلة المهلة التي أعلنها البنك الأمريكي ”Raine Group“ لتقديم عروض لشراء تشيلسي بعد تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش؛ ووضع الفريق تحت إدارة الحكومة البريطانية لتسييره مالياً التي أدت إلى أزمة كبيرة للفريق.
وأكدت الميرور البريطانية أن العرض الأعلى مالياً قدّمته المجموعة الإعلامية السعودية "الوسائل" بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فقد قُدم نحو 20 عرضًا من شركات وأفراد لشراء الفريق، وسيبقى القرار بيد الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإعطاء الضوء الأخضر لبيع الفريق للعرض الذي يستجيب للشروط.
وقدَّم الأمريكي وودي جونسون؛ صديق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ عرضًا بقيمة مليارَي جنيه إسترليني، وقدّم البريطاني نايك كاندي عرضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني.
وهناك عروض من تحالف تود بويلي؛ المالك المشارك لشركة LA Dodgers – الذي يضم أيضًا رجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدشتاين؛ ورجل الأعمال السويسري هانسغورغ ويس؛ وتبلغ قيمة العرض 2.2 مليار جنيه إسترليني.
وكانت بقية العروض من عائلة ريكيتس الأمريكية، والملياردير التركي محسن بيرق؛ وتحالف اللورد كو والسير مارتن بروتون؛ والملياردير الغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو.
وبحسب الصحيفة، فإن البنك الأمريكي ”Raine Group“ سيدرس كل العروض، ويقدم العرض الذي يستوفي كل الشروط، وتتدخل الحكومة البريطانية لتتأكّد من أن المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش؛ لن يحصل على أيّ أرباحٍ من الصفقة وبعدها تعطي الضوء الأخضر لعملية البيع.