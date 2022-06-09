27 منشأة مخالفة.. "الرقابة على منافذ بيع المركبات" في "إنفوجراف"

وتنوعت المخالفات حول عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، وعدم وضع بطاقة اقتصاد الوقود في مكانها الصحيح، أو وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية، وكذلك بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة غير ملونة (أبيض وأسود)، وأخيرًا بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة.