27 منشأة مخالفة.. "الرقابة على منافذ بيع المركبات" في "إنفوجراف"

بلغ عدد نتائج الجولات الرقابية على منافذ بيع المركبات للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، 2502 زيارة منفّذة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 27، تم رصدها من قِبَل الجهات المعنية.
شارك في الجولات كل من: "وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".
وتضم المناطق المستهدفة في المملكة: الرياض 697 زيارة و11 منشأة مخالفة، المنطقة الشرقية 719 زيارة و3 منشآت مخالفة، مكة المكرمة 237 زيارة ولا يوجد مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة 175 زيارة و3 منشآت مخالفة.
وفي تبوك 56 زيارة ولا يوجد مخالفات، والجوف 80 زيارة ومنشأة مخالفة، ومنطقة حائل 122 زيارة و3 منشآت مخالفة، ونجران 100 زيارة ومنشأتان مخالفتان، عسير 55 زيارة ولا يوجد مخالفات، ومنطقة جازان 43 زيارة ومنشأة مخالفة، والباحة 38 زيارة ولا يوجد مخالفات، في القصيم 156 زيارة ومنشأة مخالفة، والحدود الشمالية 24 زيارة ولا يوجد مخالفات.
وتنوعت المخالفات حول عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، وعدم وضع بطاقة اقتصاد الوقود في مكانها الصحيح، أو وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية، وكذلك بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة غير ملونة (أبيض وأسود)، وأخيرًا بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة.