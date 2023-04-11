تقرير دولي: 27 مليار دولار قيمة السياحة السعودية الفاخرة

أصبح مفهوم الاستدامة أحد الاعتبارات ذات الأهمية المتزايدة في قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط، ولاسيما في دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث قال 61 ٪ من السكان إنهم على استعداد لإنفاق مالي كبير مقابل القيام بتجارب سياحية أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة ومستدامة، إذ ستمثل الاتجاهات والفرص في قطاع السفر الفاخر أبرز المحاور الرئيسة خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، التي ستُقام في الفترة من 1-4 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
ووفقًا للورقة البيضاء الصادرة عن موقع يوجوف العالمي للسفر والسياحة 2023: السفر الفاخر بعد فترة الجائحة، فقد أقام واحد من كل 10 مستهلكين في أماكن إقامة فاخرة صديقة للبيئة ومستدامة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص بين المسافرين ذوي الدخل المرتفع الذين زادت إقاماتهم الفندقية الفاخرة المستدامة بنسبة 50 ٪ خلال الفترة نفسها.
وتصدرت الإمارات التصنيف العالمي من حيث القيمة المخصصة للرحلات الاستكشافية، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي المستطلعين (58 ٪) بأن السفر أصبح أكثر أهمية بالنسبة لهم منذ تفشي جائحة كوفيد -19، أما بما يتعلق بأولويات السفر الفاخر فإن ربع سكان الإمارات يبحثون عن القيام بتجارب الترفيه المميزة، بينما يركز 19 ٪ بشكل أكبر على الإقامة عالية الجودة عند حجز الرحلات.
ومن المقرر بحلول عام 2028 أن تصل قيمة قطاع الصادرات الإماراتية إلى 30.5 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية في طريقها لتصل إلى 27 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو الكويت إلى 17 مليار دولار، ومن المرجح أن تتجاوز قطر 13 مليار دولار أمريكي.