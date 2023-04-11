تقرير دولي: 27 مليار دولار قيمة السياحة السعودية الفاخرة

أصبح مفهوم الاستدامة أحد الاعتبارات ذات الأهمية المتزايدة في قطاع السفر الفاخر في الشرق الأوسط، ولاسيما في دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث قال 61 ٪ من السكان إنهم على استعداد لإنفاق مالي كبير مقابل القيام بتجارب سياحية أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة ومستدامة، إذ ستمثل الاتجاهات والفرص في قطاع السفر الفاخر أبرز المحاور الرئيسة خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، التي ستُقام في الفترة من 1-4 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.