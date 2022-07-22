خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية أربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية قاضٍ إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية خمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 16 قاضيًا إلى درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، وتعيين ثمانية قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 18 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).