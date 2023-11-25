محليات

مكافحة المخدرات تطيح بشخص بجدة لترويجه "17.2" كجم حشيش

توقيفه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تطيح بشخص بجدة لترويجه "17.2" كجم حشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة؛ لترويجه "17.2" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتمّ توقيفه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات

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