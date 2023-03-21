بنسبة تصل إلى 54% "الوطنية للإسكان" تحصل على شهادة المحتوى المحلي للمرة الثالثة على التوالي

ويأتي دعم "الوطنية للإسكان" للمحتوى المحلي من خلال عدة محاور مهمة، تشمل: تمكين القطاع الخاص من التطوير العقاري، وتوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوطين الصناعة في القطاع العقاري؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية في مجال التشييد والبناء وتطوير سلاسل الإمداد؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على تنويع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ حيث ساهمت "الوطنية للإسكان" في إثراء السوق العقارية من خلال مشروعات نوعية وعملاقة أحدثت فرقًا ملحوظًا في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، والتي نجحت بتشغيل أكثر من 330 صناعة سعودية، بداية من البنية التحتية ومرورًا بأعمال الخرسانة ومواد البناء وصولًا إلى التشطيبات النهائية، ويتجلى في مقدمة هذه المشاريع، تدشين أكبر مشروع إسكاني في المملكة "ضاحية الفرسان" والمرحلة الثانية من ضاحية خزام.