"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان سيول وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولَ أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، ويُتوقع نشاطٌ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة مكة المكرّمة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.