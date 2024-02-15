تبليسي تستضيف منتدى الاستثمار السعودي - الجورجي برئاسة "الفالح"

عُقد اليوم منتدى الاستثمار السعودي - الجورجي في عاصمة الجمهورية الجورجية تبليسي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير الاستثمار في كلمته خلال المنتدى أن جمهورية جورجيا تتمتع بأسس اقتصادية قوية ومزايا تنافسية عديدة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والثقافة والطاقة المتجددة.
وذكر أن المملكة وجمهورية جورجيا تتشاركان في نفس الهدف الإستراتيجي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وهو ربط آسيا بأوروبا حيث يحمل القطاع إمكانات كبيرة، مؤكدًا أن المملكة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية العالمية ومناولة أكثر من 40 ألف حاوية سنوياً بحلول عام 2030 وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
واستعرض المنتدى فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجورجيا وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وقُدم خلال المنتدى عدد من العروض من الجانبين حول استثمر في السعودية وفرص الاستثمار في جورجيا، إضافةً إلى مناقشة موضوعات فرص الاستثمار السياحي والعقاري في جورجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.
وشهد المنتدى توقيع 4 مذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والثقافة، التي تهدف إلى التطوير والإنشاء والاستثمار في المشاريع المائية والطاقة الشمسية وتدريب وتطوير قدرات الكفاءات في التخصصات الثقافية.