تبليسي تستضيف منتدى الاستثمار السعودي - الجورجي برئاسة "الفالح"

وذكر أن المملكة وجمهورية جورجيا تتشاركان في نفس الهدف الإستراتيجي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وهو ربط آسيا بأوروبا حيث يحمل القطاع إمكانات كبيرة، مؤكدًا أن المملكة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية العالمية ومناولة أكثر من 40 ألف حاوية سنوياً بحلول عام 2030 وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.