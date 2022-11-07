النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، حيث تم إيقافهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.