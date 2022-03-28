28.9 مليار ريال حصيلة اتفاقيات اليوم الثاني بمؤتمر ريادة الأعمال

وشملت الإطلاقات إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار). كما وقَّعت "منشآت" اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة مليارَي ريال (ما يزيد على 533 مليون دولار)؛ لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة. ووقَّع البنك العربي الوطني اتفاقيات تعاون عدة، منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة أكثر من مليار ريال (ما يزيد على 293 مليون دولار)، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار). كما أعلنت وزارة الاستثمار مجموعة من الاستثمارات والتراخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات يُقدر بنحو 3.51 مليار ريال (ما يزيد على 936 مليون دولار).