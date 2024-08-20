"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والباحة والقصيم وحائل ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية ورهاط ومدركة وهدى الشام والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص والجموم وبحرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الدواسر وعفيف. وتشهد رياحًا شديدة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا خفيفة على العيص وخيبر والمدينة المنورة وبدر، ورياحًا شديدة على ينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.