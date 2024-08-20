"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا خفيفة على العيص وخيبر والمدينة المنورة وبدر، ورياحًا شديدة على ينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.