"الحقيل": حريصون على ألا يتجاوز القرض السكني 40% من الدخل.. وهدفنا 365 ألف وحدة
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تحرص على عدم تجاوز القرض السكني 40% من الدخل، موضحًا أن نِسَب التعثر في برنامج دعم التمويل العقاري أقل من 0.5% وهي الأقل عالميًّا، وهذا يعني أن هناك انضباطًا والتزامًا من جميع المقترضين.
وحول تأثر بعض المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بشكل مبكر من الأقساط، بيّن "الحقيل" أن الوزارة يهمها هذه الأسر، ويتم العمل سويًّا حتى لا تخرج عن نِسَب التملك؛ مشيرًا إلى أن هناك عملًا مشتركًا مع البنك المركزي حتى يتم التأكد من عدم وجود ضرر؛ لافتًا إلى أن الهدف أن يبقى لدى المواطن مبلغ لشراء احتياجاته الأساسية والإضافية بحيث يكون استقطاع القرض السكني لا يتجاوز معدلات 40% من دخل المواطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد أمس؛ حيث قال الوزير عن ما يتردد عن ارتفاع أسعار العقار مؤخرًا: "بدأنا في برنامج الإسكان بضخ أكثر من 430 ألف وحدة وأرض سكنية، ونستهدف عام 2025 بطرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلبات الموجودة في برنامج الإسكان"؛ لافتًا إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من خدمة أكثر من مليون و400 ألف أسرة.
وأضاف أن "ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، قد وجّه مؤخرًا -مع ارتفاع أسعار العقار- بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعًا في الأسعار"؛ مشيرًا إلى الإعلان عن ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام التي تمثل 80 ألف وحدة سكنية والتي تبدأ أسعارها من 350 ألفًا.
وكان مهتمون بالشأن الاقتصادي قد طرحوا في وقت سابق حلولًا عدة من ضمنها خفض نِسَب الاستقطاع من الرواتب في التمويل العقاري ما بين 45% إلى 33% بدلًا عن 65% والتي تعمل على إرهاب الأسر بعد التملك؛ لافتين إلى أنها ستعمل على كبح أسعار العقار وإعادة السوق إلى التوازن.