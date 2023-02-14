"الحقيل": حريصون على ألا يتجاوز القرض السكني 40% من الدخل.. وهدفنا 365 ألف وحدة

وحول تأثر بعض المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بشكل مبكر من الأقساط، بيّن "الحقيل" أن الوزارة يهمها هذه الأسر، ويتم العمل سويًّا حتى لا تخرج عن نِسَب التملك؛ مشيرًا إلى أن هناك عملًا مشتركًا مع البنك المركزي حتى يتم التأكد من عدم وجود ضرر؛ لافتًا إلى أن الهدف أن يبقى لدى المواطن مبلغ لشراء احتياجاته الأساسية والإضافية بحيث يكون استقطاع القرض السكني لا يتجاوز معدلات 40% من دخل المواطن.