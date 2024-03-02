يحل أهم معضلتين أمام زواج الفتيات.. "السباعي" تطالب بموقع حكومي لاختيار الأزواج في المملكة

تطالب الكاتبة الصحفية بشرى فيصل السباعي، بإنشاء موقع حكومي رسمي لاختيار الأزواج في المملكة، لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج بناء على أسس اختيار صحيحة؛ حيث يتضمن الموقع قاعدة بيانات لكل من يريدون الزواج، تتضمن بيانات مفصلة عن صفاتهم وميولهم وتفضيلاتهم وشروطهم ومتطلباتهم، وستقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بترشيح الشاب أو الفتاة الأقرب توافقًا مع الشخص؛ لتتم بعدها الخطبة والزواج؛ مؤكدة أن هذا الموقع الموثوق يمكن أن يحل أهم معضلتين تقفان أمام زواج الكثير من الشباب والفتيات في المملكة.
وفي مقالها "الحاجة لموقع حكومي لاختيار الأزواج" بصحيفة "عكاظ"، تقول "السباعي": "هناك تصور عام غير صحيح عن أن سبب وجود عدد كبير من النساء غير المتزوجات بمجتمعنا هو غلاء المهور أو العزوف عن الزواج من قبلهن؛ فالحقيقة أن السبب الأكبر هو الطبيعة غير الاجتماعية لكثير من العائلات وعدم وجود مجال للبنات لتتعرف عليهن الأسر الخاطبة؛ لعدم ممارستهن أي نشاطات اجتماعية وعدم عملهن، وهذه المعضلة الأولى للزواج في مجتمعنا، والمعضلة الثانية هي كثرة الطلاق بسبب طريقة اختيار الزوجين التقليدية السطحية؛ حيث يكون اختيار الزوجة بناء على شكلها فقط، والزوج بناء على امتلاكه لوظيفة، دون أن تؤخذ في الاعتبار الميول الفكرية والنفسية والسلوكية التي يعتبر الاختلاف فيها من أكبر أسباب الطلاق -دراسة لجامعة الملك عبدالعزيز نسبة الطلاق بالسعودية 60% "الشرق الأوسط، العدد 9961"- وحتى عندما تختار الأم لولدها فهي تختار له ما يناسب قناعاتها وليس ما يناسب ولدها".
وتعلق "السباعي" قائلة: "يمكن حل كلا المعضلتين بإقامة قاعدة بيانات لكل من يريدون الزواج، تتضمن بيانات مفصلة عن صفاتهم وميولهم وتفضيلاتهم وشروطهم ومتطلباتهم، ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي كفيلة بترشيح الأقرب توافقًا مع الشخص، لتتم بعدها الخطبة والزواج، مع العلم أن دور الخطابة التقليدية قائم على الطريقة السطحية في الاختيار وفق شكل الزوجة وعمل الزوج فقط؛ بينما تطبيقٌ أو موقعٌ بقاعدة بيانات لكل الراغبين بالزواج، سيتضمن أسئلة تضعها نخبة من علماء النفس والمتخصصين بالعلاقات الزوجية والمتخصصين بقوانين الأحوال الشخصية، تكشف الطبيعة النفسية والفكرية والسلوكية للراغبين بالزواج، بالإضافة للشروط الخاصة التي يسبب عدم الاتفاق المسبق عليها الطلاق، مثل تعدد الزوجات؛ فحسب دراسة لجامعة الملك سعود وأخرى لجامعة الملك عبدالعزيز؛ 55% من الطلاق بالسعودية سببه تعدد الزوجات "صحيفة اليوم، العدد 11005". مع العلم أنه شرعًا من حق المرأة اشتراط عدم تعدد الزوجات، وفعلته الصحابيات ووافقهن عليه كبار الصحابة والتابعين، وهذا الشرط يقي من زواج المسيار الذي هو السبب الرئيسي للإصابة بالإيدز في العالم العربي كما صرح بذلك مبعوث الأمم المتحدة ومستشار مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإيدز الدكتور حميد رزافتايش أثناء زيارته للسعودية "العربية، 22 أبريل 2010".
وتضيف "السباعي": "يجب أن توضع كل الحقوق الأساسية للنساء كشروط بعقد الزواج لضمان حصولهن عليها، فكثير من الرجال لا يرى للنساء أي حقوق تتجاوز الأكل والشرب، وكثيرات لا يعرفن أنه يحق لهن اشتراط عدم التعدد وكل حقوقهن الأساسية.. ومن لديه سوابق إجرامية أو مصاب بأمراض عقلية تمثل خطرًا على سلامة الآخرين، أو مصاب بأمراض معدية تلقائيًّا تضاف تلك المعلومات إلى ملفه التعريفي، ومن كان سبب طلاقهم المرض العقلي أو الإدمان أو العنف فمن حق الزوجة الجديدة معرفة هذه المعلومات قبل أن تتورط في زواج نهايته الطلاق وأبناء مشوهين عقليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا أو جريمة قتل".
وتؤكد "السباعي" أن: "تغير معايير الزواج التقليدية من تلك السطحية السائدة إلى معايير التوافق الفكري والنفسي والسلوكي؛ يساهم أيضًا في زواج النساء اللاتي تجاوزن مقتبل العمر ممن هم في مثل أعمارهن؛ بدل أن يتزوج الرجال الكبار بالفتيات الصغيرات، وغالبًا مثل هذا الزواج يكون بالإكراه؛ ولذا فسرعان ما ينتهي بالطلاق أو الخلع، وخاصة بسبب عدم نضج الزوجة الصغيرة، كما أن سبب هروب العديد من الفتيات من بيت الأهل هو الهرب من زواج بالإكراه، وكثير من الأهالي يوافقون على زوج يعرفون أن لديه عيوبًا جذرية وابنتهم ما زالت صغيرة؛ بسبب تخوفهم من أن لا يطرق بابهم خاطب آخر، وهذا أيضًا من أسباب كثرة الطلاق.
وتُنهي "السباعي": "وجود موقع يوفر فرصًا متعددة للخطبة؛ يشجع الأهالي على عدم التعجل في تزويج بناتهم".