يحل أهم معضلتين أمام زواج الفتيات.. "السباعي" تطالب بموقع حكومي لاختيار الأزواج في المملكة

وتعلق "السباعي" قائلة: "يمكن حل كلا المعضلتين بإقامة قاعدة بيانات لكل من يريدون الزواج، تتضمن بيانات مفصلة عن صفاتهم وميولهم وتفضيلاتهم وشروطهم ومتطلباتهم، ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي كفيلة بترشيح الأقرب توافقًا مع الشخص، لتتم بعدها الخطبة والزواج، مع العلم أن دور الخطابة التقليدية قائم على الطريقة السطحية في الاختيار وفق شكل الزوجة وعمل الزوج فقط؛ بينما تطبيقٌ أو موقعٌ بقاعدة بيانات لكل الراغبين بالزواج، سيتضمن أسئلة تضعها نخبة من علماء النفس والمتخصصين بالعلاقات الزوجية والمتخصصين بقوانين الأحوال الشخصية، تكشف الطبيعة النفسية والفكرية والسلوكية للراغبين بالزواج، بالإضافة للشروط الخاصة التي يسبب عدم الاتفاق المسبق عليها الطلاق، مثل تعدد الزوجات؛ فحسب دراسة لجامعة الملك سعود وأخرى لجامعة الملك عبدالعزيز؛ 55% من الطلاق بالسعودية سببه تعدد الزوجات "صحيفة اليوم، العدد 11005". مع العلم أنه شرعًا من حق المرأة اشتراط عدم تعدد الزوجات، وفعلته الصحابيات ووافقهن عليه كبار الصحابة والتابعين، وهذا الشرط يقي من زواج المسيار الذي هو السبب الرئيسي للإصابة بالإيدز في العالم العربي كما صرح بذلك مبعوث الأمم المتحدة ومستشار مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإيدز الدكتور حميد رزافتايش أثناء زيارته للسعودية "العربية، 22 أبريل 2010".