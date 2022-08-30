"مطارات جدة": حصة مطار الملك عبد العزيز من المعتمرين تصل إلى 750 ألف معتمر شهرياً

وأشار أبو عباة إلى أن صالات السفر التي تخدم ضيوف الرحمن تستقبل من 60% إلى 70% من المعتمرين وتعد من أكبر الصالات في العالم، إذ يبلغ حجم الصالات الثلاث التي تستقبل ضيوف الرحمن 1.3 مليون متر مربع، كما سيتم استقبال قرابة 30% من المعتمرين عبر الصالة رقم 1 وقرابة 10% من الصالة الشمالية، بقدرة استيعابية تصل يومياً إلى 127 ألف مسافر، ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة 510 آلاف م2، وعدد الجسور المتحركة فيها 10 جسور، تضم 14 صالةَ سفر تستوعب في اليوم الواحد 45000 مسافر قادم و42000 مسافر مغادر، إضافة إلى 222 منصة للجوازات و166 منصة لإنهاء إجراءات السفر، كما تبلغ مساحة "الصالة 1" 810 آلاف م2 تستقبل الرحلات المجدولة، وتوفر 80 جهازَ خدمة ذاتية، و220 كاونتر، لإنهاء إجراءات قبول الأمتعة و56 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات و46 بوابةً لخدمة مرتبطة بجسور الركاب التي تنقلهم مباشرة إلى الطائرة، إضافة إلى 12 بوابة للحافلات، و"الصالة الشمالية تبلغُ مساحتها 55 ألف م2، 54 منصةً لإنهاء إجراءات السفر، فيما توجدُ بها 6 منصاتٍ للخدمة الذاتية تحتوي على 55 منصةً للجوازات، لتستوعب 1919 موقفاً للسيارات.