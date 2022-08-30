"مطارات جدة": حصة مطار الملك عبد العزيز من المعتمرين تصل إلى 750 ألف معتمر شهرياً

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، أنه جرى اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، بمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية.
وأشار أبو عباة إلى أن مرتكزات الخطة تتضمن القدرة على استيعاب صالات ومرافق مطار الملك عبدالعزيز وتوظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية، بالتعاون مع القطاعات الأمنية والحكومية والتشغيلية؛ لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بدءاً من قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.
وبيّن أن الخطة التشغيلية تتضمن القيام بكافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين هذا العام ابتداءً من غرة المحرم الجاري حتى نهاية الموسم والمحدد بتاريخ 28 / 11 / 1444 هـ من خلال العمل على تطبيق المعايير المعتمدة بمشاركة قرابة 27 من الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والراحة وانسيابية الحركة لضيوف الرحمن وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة.
وأوضح أبو عباة أنه رُوعيَ في الخطة التشغيلية لموسم العمرة التوظيف الأمثل لكل الإمكانات المتاحة التي يوفرها المطار بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين وضيوف الرحمن ويضمن مرونة عالية في الحركة التشغيلية على مدار الساعة مع توفر جميع الخدمات.
وأضاف، أنه وفقاً للخطة فإن حصة مطار الملك عبد العزيز الدولي من المعتمرين لهذا الموسم تصل إلى 750 ألف معتمر شهرياً، وقد وفرت شركة مطارات جدة الإمكانات التشغيلية والكوادر البشرية بتشغيل ثلاث صالات، وهي: مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة "1"، والصالة الشمالية لخدمة المعتمرين هذا العام بأقصى درجات الراحة، كما جرى خلال مرحلة استقبال المعتمرين ووفق الخطة التشغيلية في مجمع صالات الحج والعمرة تشغيل الصالات كافة وعددها 14 صالة للقدوم والمغادرة، إضافة إلى تشغيل 20 استراحة مكيفة لضيوف الرحمن في المنطقة العامة للاستفادة القصوى من مرافق المطار المتاحة، حيث جرى تفعيل مجمع صالات الحج والعمرة بشكل دائم بعد موسم حج 1443هـ.
وأشار أبو عباة إلى أن صالات السفر التي تخدم ضيوف الرحمن تستقبل من 60% إلى 70% من المعتمرين وتعد من أكبر الصالات في العالم، إذ يبلغ حجم الصالات الثلاث التي تستقبل ضيوف الرحمن 1.3 مليون متر مربع، كما سيتم استقبال قرابة 30% من المعتمرين عبر الصالة رقم 1 وقرابة 10% من الصالة الشمالية، بقدرة استيعابية تصل يومياً إلى 127 ألف مسافر، ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة 510 آلاف م2، وعدد الجسور المتحركة فيها 10 جسور، تضم 14 صالةَ سفر تستوعب في اليوم الواحد 45000 مسافر قادم و42000 مسافر مغادر، إضافة إلى 222 منصة للجوازات و166 منصة لإنهاء إجراءات السفر، كما تبلغ مساحة "الصالة 1" 810 آلاف م2 تستقبل الرحلات المجدولة، وتوفر 80 جهازَ خدمة ذاتية، و220 كاونتر، لإنهاء إجراءات قبول الأمتعة و56 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات و46 بوابةً لخدمة مرتبطة بجسور الركاب التي تنقلهم مباشرة إلى الطائرة، إضافة إلى 12 بوابة للحافلات، و"الصالة الشمالية تبلغُ مساحتها 55 ألف م2، 54 منصةً لإنهاء إجراءات السفر، فيما توجدُ بها 6 منصاتٍ للخدمة الذاتية تحتوي على 55 منصةً للجوازات، لتستوعب 1919 موقفاً للسيارات.
وحول الطاقة البشرية للعاملين في موسم العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أوضح أبو عباة، أن عدد العاملين في فترة الذروة يصل إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، التي تعمل في المطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم؛ لافتاً النظر إلى أن مطارات جدة تتطلع لتحقيق المستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
واختتم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة حديثه قائلاً: فيما يتعلق بمستقبل المطار نتطلع حالياً الى رفع الطاقة الاستيعابية من خلال استكمال الصالات المزمع إنشاؤها بعد اعتماد المخطط العام لاستكمال الصالة "2"، والصالة "3" لتحقيق المستهدفات لجميع القادمين من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والذين يشكلون 30 % من العابرين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.