"ولاء بلس" توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "مَصْرِف الرَّاجحي"

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالله الجبر، رئيس مجموعة التسويق وتجربة العميل في مصرف الراجحي: "إن المصرف والشركات التابعة له مستمرون في عَقْدِ الشراكات المميزة؛ من أجل توفير خيارات أكثر لعملائنا، ونحن في مصرف الراجحي سعداء بانضمام (ولاء بلس) لقائمة شركائنا".