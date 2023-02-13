"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الرايس وينبع والمهد ووادي الفرع و الحماكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.