"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وعسير والرياض ونجران والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الرايس وينبع والمهد ووادي الفرع و الحماكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.