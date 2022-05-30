29 حالة إخلاء طبي و10 آلاف اتصال.. هنا "طوارئ عسير" في 30 يومًا

أكمل فريق إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير، التنسيق لنقل (29) حالة عبر الإخلاء الطبي خلال شهر أبريل لعام 2022؛ فيما بلغ عدد التحركات بين مستشفيات المنطقة من المرضى (6942) حالة تم نقلها من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات التخصصية، إضافة إلى استقبال (10532) اتصالًا واستفسارًا خلال الفترة نفسها.