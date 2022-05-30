29 حالة إخلاء طبي و10 آلاف اتصال.. هنا "طوارئ عسير" في 30 يومًا

أكمل فريق إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير، التنسيق لنقل (29) حالة عبر الإخلاء الطبي خلال شهر أبريل لعام 2022؛ فيما بلغ عدد التحركات بين مستشفيات المنطقة من المرضى (6942) حالة تم نقلها من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات التخصصية، إضافة إلى استقبال (10532) اتصالًا واستفسارًا خلال الفترة نفسها.
وأوضحت "صحة عسير"، أن الحالات التي تم نقلها برًّا من صحة عسير إلى منطقة نجران وجازان، بلغت (22) حالة مرضية بواسطة إسعافات المراكز الإسعافية المجهزة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.
يُذكر أن "صحة عسير" قامت بتدريب (1000) فرد من رجال الأمن على الإسعافات الأولية، بجانب تفعيل المشاركة المجتمعية حيث بلغت 3 مشاركات مجتمعية.