29 مستشفى سعوديًّا ضِمن قائمة "أفضل مستشفيات العالم لعام 2022"

خل 29 مستشفى سعوديًّا ضمن القائمة السنوية لأفضل المستشفيات في العالم، والتي تصدرها مجلة "نيوز ويك" الأمريكية لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2022، وقد ضمت 2200 مستشفى من 27 دولة حول العالم، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ33 مستشفى.
ودخلت السعودية والإمارات وكولومبيا هذه القائمة للمرة الأولى، وتضم كلًّا من: (الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرازيل، وكندا، والهند، وأستراليا، والمكسيك، وهولندا، والنمسا، وتايلاند، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، وإسرائيل، وسنغافورة).
وتم استطلاع آراء أكثر من 80 ألف خبير من حول العالم؛ بما فيهم أطباء ومديرو مستشفيات والعاملون في مجال الصحة، كما تم استخدام البيانات المتاحة للجمهور من آراء المرضى.
واعتمد التصنيف على عدة مؤشرات؛ منها الأداء الطبي في المستشفيات والبيانات المتعلقة بجودة العلاج، وتدابير النظافة، وسلامة المرضى، وبيانات عن عدد المرضى لكل طبيب وكل مريض.
وجاءت القائمة كالتالي:
أفضل 10 مستشفيات سعودية في القائمة:
1- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- الرياض
2- مدينة الملك عبدالعزيز الطبية- الرياض
3- مدينة الملك عبدالله الطبية- مكة المكرمة
4- مدينة الملك فهد الطبية- الرياض
5- مدينة الملك سعود الطبية- الرياض
6- مستشفى الدكتور سليمان فقيه- جدة
7- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- جدة
8- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية- الرياض
9- المركز الطبي الدولي- جدة
10- مدينة الملك عبدالعزيز الطبية- جدة