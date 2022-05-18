29 مستشفى سعوديًّا ضِمن قائمة "أفضل مستشفيات العالم لعام 2022"

ودخلت السعودية والإمارات وكولومبيا هذه القائمة للمرة الأولى، وتضم كلًّا من: (الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرازيل، وكندا، والهند، وأستراليا، والمكسيك، وهولندا، والنمسا، وتايلاند، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، وإسرائيل، وسنغافورة).