29 يومًا على انتهاء الفترة التصحيحية لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات

وبيّنت أن اللائحة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني تنص على ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في هذا النشاط عن (20) سنة من سنة الصنع، على أن تقتصر قيادة الشاحنة على مالكها أو من يفوضه بشرط أن يكون سعوديًا ويملك الرخصة المناسبة لقيادة المركبة.