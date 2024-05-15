منصة "كادا" تنجح في تغطية الطرح الأولي كموزِّع وحدات لصندوق "أريب الرائد العقاري" بقيمة 224.5 مليون ريال والمُدار من قِبَل شركة أريب المالية

ويأتي نجاح المنصة في تغطية الطرح تأكيدًا على التزامها بتوفير فرصٍ استثماريَّة مرخَّصة، تساعد المستثمرين في تحقيق أهدافهم الماليَّة، بفضل استخدامها التقنيات الحديثة، التي تمنحهم سهولة استكشاف الفرص، واتخاذ القرارات الاستثماريَّة، مع العلم أن صندوق "أريب الرائد العقاري" المُدار من قِبَل شركة أريب المالية استحوذ على أرضٍ في حي الرائد بمدينة الرياض، تبلغ مساحتها 34.800 متر مربع؛ لتطوير مشروعٍ سكنيٍّ فاخر، يضمُّ شققًا وفللاً سكنيةً تتناسب مع احتياجات الأسر السعوديَّة. علمًا أن كامل التغطية تمت من خلال منصة "كادا".