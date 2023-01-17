إرشاد مكاني وتطهير وتوعية ميدانية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتوزيع 82.080 عبوة مياه زمزم وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 22.934 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 600 مستفيد ومكتبة الحرم المكي الشريف 150 مستفيداً، وتم توفير 2200 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.600 لتر لتعقيم الأسطح، و5100 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 2100 مستفيد، و2182 خدمة تطويف، فيما استفاد 21500 شخص من التوعية الرقمية، و84500 شخص من التوعية الميدانية.