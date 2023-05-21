كأفضل حملة تسويقية مبتكرة.. "ياقوت" من "زين السعودية" تفوز بجائزتين من MMA SMARTIES

في إنجازٍ جديد، فازت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية" بجائزتين من جمعية التسويق على الأجهزة المحمولة "سمارتيز" MMA SMARTIES. وهي الذهبية والفضية كأفضل حملة تسويقية مبتكرة ضمن فئتي التأثير على السوق واستخدام التقنية.
وجاء فوز خدمة "ياقوت الرقمية" بهاتين الجائزتين كنتيجة لحملتها التسويقية القائمة على الابتكار الرقمي، حيث حققت الحملة معدل تحويل بنسبة 49% من التسجيل في التطبيق إلى إتمام عملية الطلب.
وأشارت المديرة العامة التنفيذية للإدارة الرقمية "ياقوت " نجود الشهري، إلى أن :"الابتكار والأداء عناصر أساسية في إستراتيجيتنا، وغالبًا ما يكونون مكملين لبعضهم، حيث نعتمد على الابتكار لتحسين تجربة المستخدم ورفع الأداء لتطوير النتائج الدورية.
وأضافت الشهري، لعل أبرز ما يميّز "ياقوت" هو فهمها العميق لمتطلبات العملاء الذين يبحثون عن توافر الخدمات والحلول الرقمية عالية الكفاءة وسهولة الوصول إليها، فتحاكي العملاء بلغتهم وتتعامل معهم بأسلوبهم لترتقي بجودة حياتهم وتمكّن تحقيق تطلعاتهم.
وتابعت: " أشكر فريق عمل "ياقوت" تحقيقهم هذا الإنجاز، وشركاءنا الاستراتيجيين OMD وArabyads على جهودهم لنجاح هذه الحملة حيث كان لها الأثر في تحسين استهدافنا والطلب من خلال التطبيقات الذكية.
الجدير بالذكر أن "ياقوت" من "زين السعودية" نجحت في أن تصبح واحدة من أكثر المنتجات الرقمية ابتكارًا من خلال توفيرها مجموعة من الباقات الرقمية عبر تطبيق خاص، كما حصلت على جائزة "الأكثر ابتكارًا في خدمة المنتجات خلال الدورة الخمسة عشر لقمة "تليكوم ريفيو" (Telecom Review).