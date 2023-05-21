كأفضل حملة تسويقية مبتكرة.. "ياقوت" من "زين السعودية" تفوز بجائزتين من MMA SMARTIES

الجدير بالذكر أن "ياقوت" من "زين السعودية" نجحت في أن تصبح واحدة من أكثر المنتجات الرقمية ابتكارًا من خلال توفيرها مجموعة من الباقات الرقمية عبر تطبيق خاص، كما حصلت على جائزة "الأكثر ابتكارًا في خدمة المنتجات خلال الدورة الخمسة عشر لقمة "تليكوم ريفيو" (Telecom Review).