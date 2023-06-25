نصائح وتوجيهات هامة لتجنب الإجهاد الحراري وأشعة الشمس.. المسند يوضحها

وأضاف "المسند" أن التوجيهات تشمل عدم التواجد في الأماكن المفتوحة في الخارج حينما يكون ظل الشخص أقل من طوله، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه ولبس الألوان البيضاء والفاتحة من الملابس، وتغطية الجسم بملابس خفيفة.