نصائح وتوجيهات هامة لتجنب الإجهاد الحراري وأشعة الشمس.. المسند يوضحها

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، باتباع 8 توجيهات لتفادي الإجهاد الحراري؛ أولها تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها من الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
وأضاف "المسند" أن التوجيهات تشمل عدم التواجد في الأماكن المفتوحة في الخارج حينما يكون ظل الشخص أقل من طوله، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه ولبس الألوان البيضاء والفاتحة من الملابس، وتغطية الجسم بملابس خفيفة.
وأشار إلى ضرورة عدم ترك الأطفال داخل السيارة المغلقة والمكيف لا يعمل، وعدم الاحتفاظ بالأطعمة أو علب المياه الغازية والشواحن أو الولاعات والأجهزة الإلكترونية داخل السيارة المتوقفة تحت الشمس.