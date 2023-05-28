المملكة وماليزيا توقعان مذكرة للاعتراف بشهادات "الحلال"

وأكد "الجضعي"، أن "الهيئة" تسعى مع "جاكيم" من خلال مذكرة التعاون إلى توحيد معايير الحلال، ورفع مستوى التنسيق للاستفادة من الخبرات بين الطرفين في مجال الأبحاث الشرعية والفنية، لوجود اختلافات في مواصفات الحلال وتعدد الشهادات بوجود أكثر من 400 شهادة عالميًا، ما يؤثر في مصداقية علامات الحلال، ويؤكد ضرورة وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال عالميًا والعمل المشترك على تطوير الرقابة في هذا المجال عالميًا، للإسهام في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال للمسلمين في كل أنحاء العالم.