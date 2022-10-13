فاصل الشروق بالرياض و"قائمة الدول الأكثر جيراناً" في توضيحين لـ"المسند"

وعلى صعيد آخر، قال "المسند": "الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في يونيو (1:31) (أول الصيف)، بينما بعيد منتصف سبتمبر (أول الخريف) يكون الفرق أقصر ما يكون (1:16)، بينما في ديسمبر (أول الشتاء) تعتدل الفترة الفاصلة (1:23)".