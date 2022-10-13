فاصل الشروق بالرياض و"قائمة الدول الأكثر جيراناً" في توضيحين لـ"المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن "قائمة الدول الأكثر جيراناً"، وطبيعة الفاصل الزمني بين الشروق والفجر بالرياض.
وقال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": إن الصين هي أكثر دولة على حدودها دول وجيرانها 14 دولة، وتماثلها روسيا.
وأضاف: "البرازيل 10 دول، والكونغو وألمانيا 9 دول، وفرنسا وتنزانيا وتركيا وزامبيا 8"، مشيراً إلى السعودية تجاورها 7 دول.
وعلى صعيد آخر، قال "المسند": "الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر، فمثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في يونيو (1:31) (أول الصيف)، بينما بعيد منتصف سبتمبر (أول الخريف) يكون الفرق أقصر ما يكون (1:16)، بينما في ديسمبر (أول الشتاء) تعتدل الفترة الفاصلة (1:23)".