مصدر فخر واعتزاز.. شوارع العاصمة المقدّسة تتزيّن بأعلام المملكة احتفاءً بيوم العَلم

وأكد عددٌ من سكان العاصمة المقدّسة، أن يوم العَلم الذي يحمل راية التوحيد، يعدّ مصدر فخرٍ واعتزازٍ لكل مواطن ومواطنة، معبّرين عن مشاعر التلاحم والولاء للقيادة والوطن، رافعين التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم العَلم.