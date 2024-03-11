مصدر فخر واعتزاز.. شوارع العاصمة المقدّسة تتزيّن بأعلام المملكة احتفاءً بيوم العَلم

تزيّنت مكة المكرّمة بأعلام المملكة احتفاءً بيوم العَلم الذي يوافق 11 من شهر مارس من كل عام؛ حيث رفرفت الأعلام في شوارع وميادين وأحياء العاصمة المقدّسة.
وقامت أمانة العاصمة المقدّسة بتوزيع الأعلام التي تحمل راية التوحيد وتعليقها في الميادين والشوارع والساحات، كما احتفلت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرّمة بيوم العَلم في المدارس والجامعات والمرافق التابعة لها.
وأكد عددٌ من سكان العاصمة المقدّسة، أن يوم العَلم الذي يحمل راية التوحيد، يعدّ مصدر فخرٍ واعتزازٍ لكل مواطن ومواطنة، معبّرين عن مشاعر التلاحم والولاء للقيادة والوطن، رافعين التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم العَلم.