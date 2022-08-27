"‏المطلق": الشراء بنظام تقسيط "تمارا" و"تابي" ليس ربًا

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن الشراء من المتاجر بنظام تقسيط "تمارا" و"تابي" ليس فيه ربًا.

وأشار "المطلق"، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن "تمارا" و"تابي" يشترون من الأسواق ويخفضون لها وهي تبيع بسعر السوق وتأخذ من التاجر، والمفروض أن الإنسان يسدد في الوقت المحدد؛ لكن إذا تأخر في السداد يفرضون غرامة لا تدخل في حسابهم وإنما تُصرف للفقراء والمساكين.

وأضاف: "إذا كانوا كذلك فليس في معاملتهم شيء؛ فمن أراد التعامل معهم والتسديد في الوقت المحدد فلا إشكال، ومَن تأخر في السداد وفُرضت عليه الغرامة التي تذهب للجمعيات الخيرية -كما يقولون- فلا شيء في ذلك".