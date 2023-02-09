توعية رقمية وميدانية وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات، وتوزيع 15.360 عبوة مياه زمزم؛ فيما استفاد من التوعية الرقمية 18 ألف شخص.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 2650 لتر معطرات، وتوفير 2600 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و32.300 لتر لتعقيم الأسطح، و5500 لتر معقمات الأيدي. و2400 لتر للبايوكير.
وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1750 مستفيدًا، و2029 مستفيدًا بخدمة تطويف؛ فيما استفاد 86.516 من التوعية الميدانية، وتم توزيع 400 أساور بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1184 مستفيدًا.