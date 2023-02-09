توعية رقمية وميدانية وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 2650 لتر معطرات، وتوفير 2600 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و32.300 لتر لتعقيم الأسطح، و5500 لتر معقمات الأيدي. و2400 لتر للبايوكير.