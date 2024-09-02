أمير الجوف يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 مَعلمًا شهيرًا في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.