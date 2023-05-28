وزير التعليم يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الأمين أبي الشيخ الحضرمي؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان فرص التعاون القائمة والمستقبلية بين المملكة وجمهورية موريتانا في مجال البحث العلمي والابتكار والتعليم الجامعي، والتي تتضمن برامج المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المملكة للطلاب والطالبات الموريتانيين للدراسة في الجامعات السعودية.
وتناول الاجتماع تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات في البلدين، وتأهيل وتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم الشراكات العلمية والبحثية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والجامعات في البلدين، وكذلك التعاون في المجالات التطبيقية وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية.