وزير التعليم يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين

وتناول الاجتماع تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات في البلدين، وتأهيل وتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم الشراكات العلمية والبحثية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والجامعات في البلدين، وكذلك التعاون في المجالات التطبيقية وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية.