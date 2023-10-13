فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الألباني تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على رفض استهداف المدنيين بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.