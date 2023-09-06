هطولات ورياح.. "الأرصاد" تستعرض الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية في مكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في جدة والدمام وجازان والقنفذة والوجه 85 %.