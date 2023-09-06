هطولات ورياح.. "الأرصاد" تستعرض الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، لمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة نجران.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية في مكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في جدة والدمام وجازان والقنفذة والوجه 85 %.