شخصيات سياسية إعلامية لبنانية: السعودية استطاعت لمّ الشمل في القمة العربية

ولفت إلى أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فاق كل التوقعات؛ فالتحولات التي يقوم بها داخليًّا في المملكة وخارجيًّا في المنطقة؛ غير مشهودة بهذا الحجم وبهذه الوتيرة السريعة من قبل. وهو اليوم -بالإضافة إلى نقل السعودية تدريجيًّا إلى مرحلة جديدة متطورة وفقًا لرؤية 2030- عاد وكرّس الدور الجيوسياسي الريادي للمملكة في المنطقة من خلال الاتفاق مع إيران الذي سيكون له مندرجات على عدة ساحات عربية، ومن خلال إعادة سوريا إلى الجامعة العربية. وما مشهدية القمة العربية الجامعة في جدة؛ إلا دليلٌ صارخ ليس للرئاسة الدورية للمملكة العربية السعودية بقدر ما هي خاصة لقيادتها الدائمة للعالم العربي. ولم يكتفِ الأمير محمد بن سلمان بالساحة العربية؛ فإذا به أيضًا يضع المملكة العربية السعودية بقوة على الخارطة العالمية متبعًا سياسة دولية متوازنة كما برهن في انفتاحه على الصين، ومتحررة وسيادية كما برهنت خياراته تجاه الأزمة الاوكرانية؛ سواء على المستوى السياسي أو النفطي".