"إرث عريق".. شاهد مشاعر المعتمرين تمتزج بآثار مكة الحضارية والإسلامية

ومن هذه الأماكن التي يعيش معها المعتمرون الأجواء الإيمانية، المسجد الحرام، وجبل الرحمة، وغار حراء، وغار ثور، ومسجدا نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين، وأبراج البيت، وبرج الساعة، ومعرض الوحي، ومشروع تعظيم البلد الحرام، إضافة إلى زيارة بعض الأسواق القديمة، وتوثيق تلك اللحظات الخالدة.