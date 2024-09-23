"سيرة ملك" ختم القرآن وعمره 10 أعوام.. الملك سلمان من "الإمارة" لـ "الدفاع" لقيادة المملكة للريادة العالمية

وقد تميز بمرافقة الكُتاب والمفكرين، وفي التاسعة عشرة من عمره عيّنه أخوه الملك سعود أميرًا على منطقة الرياض بالنيابة، ثم بعدها بعام واحد تولى إمارة الرياض، لتبدأ العاصمة رحلتها مع النهضة العمرانية الشاملة.