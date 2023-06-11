"البيئة" تناقش استراتيجية بناء المبادرات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار والتقنيات الحديثة

وأفاد بأن التطور التقني الحديث يسهم بشكل كبير في تنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ مشيرًا إلى أن هناك مبادرات أخرى تُعنى بالاستراتيجية التنفيذية، تسعى إلى تنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ثلاثة برامج، هي "سدرة" لقطاع البيئة، و"سحابة" للمياه، و"سنبلة"، للزراعة تم تدشينها مؤخرًا، بالإضافة إلى تطوير برامج ومبادرات مصممة لتحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.