"البيئة" تناقش استراتيجية بناء المبادرات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار والتقنيات الحديثة
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أهمية تمكين وتوطين الابتكارات والتقنيات الحديثة؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية بقطاعات الوزارة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة بمقرها بالرياض، بعنوان "الاستراتيجية المؤسسية للبحث والابتكار"؛ بهدف مناقشة محاور بناء المبادرات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار، متضمنة عددًا من الدراسات والمشاريع الاستراتيجية.
وأوضح الدكتور "المالك" أن الوزارة تعمل على دراسة مبادرة تهدف إلى وضع خارطة طريق للتقنيات المتقدمة في قطاعاتها الثلاثة، من خلال تحليل الوضع الراهن للتقنيات، وتحديد الأولويات التقنية وضمان ربطها بالتحديات، بالإضافة إلى استراتيجية شراكات البحث والابتكار في القطاعات؛ مما يعزز قدرة المنظومة في استقطاب وتشغيل التقنيات الحديثة.
وأفاد بأن التطور التقني الحديث يسهم بشكل كبير في تنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ مشيرًا إلى أن هناك مبادرات أخرى تُعنى بالاستراتيجية التنفيذية، تسعى إلى تنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ثلاثة برامج، هي "سدرة" لقطاع البيئة، و"سحابة" للمياه، و"سنبلة"، للزراعة تم تدشينها مؤخرًا، بالإضافة إلى تطوير برامج ومبادرات مصممة لتحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.