أكثر من 1700 شركة تنافست على جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين المقبل 28 أكتوبر، أسماء الشركات الفائزة بالنسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية، برعاية الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, وذلك على هامش الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي يقام يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في فندق الفورسيزنز الرياض.