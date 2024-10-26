أكثر من 1700 شركة تنافست على جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين المقبل 28 أكتوبر، أسماء الشركات الفائزة بالنسخة الأولى من جائزة المسؤولية الاجتماعية، برعاية الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, وذلك على هامش الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي يقام يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في فندق الفورسيزنز الرياض.
وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية للعام الحالي 2024، حيث تنافست على الجائزة 1758 شركة عبر مسارين مختلفين أولهما يركز على ممارسات المسؤولية الاجتماعية وثانيهما يتمحور حول مساهمات الشركات المرصودة على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
مما يذكر، تنوعت أحجام الشركات المسجلة بالمنصة لتشمل 71 شركة عملاقة، و201 شركة كبرى، بينما بلغ عدد الشركات المتوسطة 595 شركة، والشركات الصغيرة 891 شركة وذلك حسب تصنيف هيئة المنشآت.
ووفقًا للجائزة، جرى تقييم المرشحين من خلال لجنة مختصة وفق معايير عالمية، وتحليل بيانات الشركات في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإجراءات محددة لكل مسار من مسارات الجائزة.
وتعد الجائزة إحدى المبادرات الوطنية التي تعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على مساهمات الشركات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، بما يعزز التنافسية وتشجيع الولاء.