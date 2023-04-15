3 قصص مُلهمة تحوّل ثلاثة شباب وشابات بجدة إلى شخصيات مؤثرة في المجتمع

وأكدت هناء شحبر خلال استعراض قصة نجاحها، أن حب الذات وعدم جلدها، والإيمان التام بالله هو الوصفة السحرية للنهوض والتحول من حالة الحزن للفرح، وقالت: يواجه أي إنسان خلال مراحل حياته مشاعر متباينة، أولها السخط، فمن سخط فله السخط، وثانيها الصبر وثالثها الرضا، وأخيرًا الشكر، فكل شخص سواء مصاب أو يمر بظروف صعبة يواجه هذه المراحل، ليختبر إيمانه التام بالله، وحسن الظن به، هو ما يجعله يصل إلى أعلى مراحل في التعامل مع الله ويساعد في شفائه بإذن الله.