"البديوي": الثقل الدبلوماسي السعودي يزيد أهمية القمة العربية المرتقبة في المملكة

وشدد على أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تشهده المملكة العربية السعودية؛ يُعد دلالة واضحة على المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة إقليميًّا ودوليًّا، وشاهدًا على المصداقية التي تحظى بها في المحافل العالمية، باعتبار أن المملكة شريك استراتيجي هام لكل الدول، وعنصر أساسي في أية معادلة إقليمية أو دولية تهدف إلى استتباب الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.