وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات يصلون الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن غزة

وصل وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، إلى الرياض اليوم.
ووصل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إلى الرياض اليوم.
كما وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، إلى الرياض اليوم.
وكذلك وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وقد رحب المهندس الخريجي بأصحاب السمو والمعالي الذين يزورون المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.